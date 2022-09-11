Ярославец обвинил своего тренера в педофилии спустя несколько лет

Житель Ярославля обвинял своего тренера в педофилии спустя несколько лет в надежде, что это поможет ему найти свидетелей и привлечь внимание правоохранительных органов, пишет Про Город.

По его словам, насилие имело место в 4-5 классе примерно в 2008 году. Утверждается, что злоумышленник орудовал резиновой дубинкой.

«Он устраивал достаточно странные и подробные осмотры, трогая половые органы. Другой ученик рассказал, что он его спрашивал про половое созревание», – пояснил парень.

Молодой человек на своей странице выложил несколько фотографий, на которых изображены дети и тренер. Обвинивший тренера молодой человек отметил, что нашел нескольких человек, которые занимались с тренером и тоже сталкивались с насилием.

Тренер признался, что шокирован обвинениями в свой адрес. Он считает, что кто-то видит его конкурентом и таким образом хочет повлиять на выбор новых занимающихся.