Жители Ярославской области раскритиковали идею продлить майские праздники, сообщил «Про Город».

Ранее с идеей сделать рабочие дни между праздниками выходными выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Задолбали с выходными», – высказался один из ярославцев.

Некоторые отметили, что лишнее свободное время позволит помочь родственникам и уделить время огороду, но при этом полмесяца без оплаты «очень по карману стукнет».

При этом ярославцы предположили, что многие будут выходить работать за двойную оплату.