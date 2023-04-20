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Четверг, 20 апреля, 2023
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Ярославцы выступили против продления майских праздников

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Жители Ярославской области раскритиковали идею продлить майские праздники, сообщил «Про Город».

Ранее с идеей сделать рабочие дни между праздниками выходными выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Задолбали с выходными», – высказался один из ярославцев.

Некоторые отметили, что лишнее свободное время позволит помочь родственникам и уделить время огороду, но при этом полмесяца без оплаты «очень по карману стукнет».

При этом ярославцы предположили, что многие будут выходить работать за двойную оплату.

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