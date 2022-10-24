Ярославцы рассказали о главном кошмаре в общественном транспорте

Ярославцы пожаловались на работу в общественного транспорта в час пик, сообщается в группе «ЯрБолталка» в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, поездка превращается в настоящий кошмар, если они оказываются в стоячем положении между сиденьями.

«Самое ужасное в общественном транспорте в час пик — это встать между сиденьями и передавать деньги за проезд! Каждую секунду кто-то просит передать, как будто я кондуктор какой-то!» – возмутился горожанин.

Однако его поддержали не все ярославца. Некоторые отметили, что еще хуже будет, если все пассажиры будут протискиваться к кондуктору и отдавать деньги лично. Другие посоветовали мужчине пересесть на такси.

Нашлись и те, кто предложил разграничить двери для входа и выхода. По их мнению, это позволит платить при входе и не доставлять неудобств другим пассажирам и водителю.

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