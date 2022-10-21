Пятница, 21 октября, 2022
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Ярославцев удивили работы возле Воинского мемориального кладбища

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Жители Ярославля обратили внимание на работы возле Воинского мемориального кладбища, пишет 76.RU.

По словам очевидцам, там расчистили большой участок земли. Он находится за бетонным забором огорожен от памятного комплекса, однако также является частью владений «Службы городских кладбищ Ярославля».

«Мы ее убираем в рамках нашей обычной работы. Так и должно быть. Это то, что было выделено в свое время МКУ», – объяснил руководитель муниципальной службы Михаил Шелудяков.

Чиновник уточнил, что многие ярославцы начали жаловаться на растущие из-за забора деревья.

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