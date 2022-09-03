Ярославцев шокировали зарплаты учителей в регионе

Жители Ярославской области бурно обсуждают информацию о зарплатах учителей в регионе, пишет 76.RU.

Ранее чиновники рассказали, что сейчас выплаты стремятся к 40 тысячам рублей.

«Чиновники далеки от учителей! У них школ не хватает, считать банально не умеют. Ну так по логике 16 500 тоже приближается к 40 тысячам рублей», – возмутился ярославец.

Многие пользователи задались вопросом, сколько часов в месяц надо отработать, чтобы столько заработать. По их словам, в действительности ставка редко превышает 20 тысяч рублей.