Суббота, 3 сентября, 2022
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Ярославцев шокировали зарплаты учителей в регионе

Жители Ярославской области бурно обсуждают информацию о зарплатах учителей в регионе, пишет 76.RU.

Ранее чиновники рассказали, что сейчас выплаты стремятся к 40 тысячам рублей.

«Чиновники далеки от учителей! У них школ не хватает, считать банально не умеют. Ну так по логике 16 500 тоже приближается к 40 тысячам рублей», – возмутился ярославец.

Многие пользователи задались вопросом, сколько часов в месяц надо отработать, чтобы столько заработать. По их словам, в действительности ставка редко превышает 20 тысяч рублей.

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