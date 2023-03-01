Среда, 1 марта, 2023
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Ярославцев предупредили об угрозе ракетного удара по телевидению

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Накануне в жителей Ярославля предупредили об угрозе ракетного удара по телевидению, сообщил портал 76.RU.

По словам местных жителей, в эфире нескольких телеканалов прервалось вещание. Вскоре из телевизоров зазвучали сирены.

«Все немедленно в укрытие!» – гласила надпись на экранах.

В МЧС назвали эту информацию ложной. Выяснилось, что злоумышленники взломали сервера некоторых радиостанций и телеканалов.

В Ярославском областном радиотелевизионном центре призвали не беспокоиться по этому поводу. В региональном правительстве уточнили, что угрозы безопасности нет.

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