Ярославцам рассказали, когда в городе выпадет первый снег

Специалисты центра «Фобос» прогнозируют выпадение снега во второй половине недели Ярославле и области, пишет 76.RU.
По мнению синоптиков, 27 октября в регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. Ночью температура упадет до одного градуса выше нуля, днем потеплеет до восьми градусов.
«В средней полосе осень пока успешно противостоит нападкам зимы и в октябре не собирается сдавать свои позиции», – пояснили специалисты.
Первая половина недели в Ярославской области пройдет с переменной облачностью и практически без осадков.
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