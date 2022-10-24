Понедельник, 24 октября, 2022
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Ярославцам рассказали, когда в городе выпадет первый снег

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Специалисты центра «Фобос» прогнозируют выпадение снега во второй половине недели Ярославле и области, пишет 76.RU.

По мнению синоптиков, 27 октября в регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. Ночью температура упадет до одного градуса выше нуля, днем потеплеет до восьми градусов.

«В средней полосе осень пока успешно противостоит нападкам зимы и в октябре не собирается сдавать свои позиции», – пояснили специалисты.

Первая половина недели в Ярославской области пройдет с переменной облачностью и практически без осадков.

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