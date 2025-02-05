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Изображение от Freepik
Специальная военная операция

«Я вас люблю»: опубликовано последнее сообщение зятя Пригожина, пропавшего на СВО

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В распоряжении телеграм-канала Mash появилось последнее сообщение зятя Иосифа Пригожина Евгения Ткаченко, пропавшего в зоне проведения спецоперации.

Боец с позывным Панда служил разведчиком-пулеметчиком в Осиповке на Купянском направлении и уже больше года не выходит на связь — с декабря 2023-го.

«Мы сегодня уходим на задание, я вас всех люблю», — написал Ткаченко близким.

Продюсер Иосиф Пригожин уточнил, что семья больше года занимается его поисками, но сказать ему больше нечего.

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Даная Пригожина сообщила, что ее муж числится пропавшим без вести. Дома его ждет маленький сын.

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© Информационное агентство 7info

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