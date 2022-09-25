«Я убил твою Лялю»: в Новосибирске муж зверски расправился с любимой кошкой жены

Жительница Новосибирска обвинила мужа в убийстве их кошки, рассказала она о случившемся КП.

Инцидент произошел днем 21 сентября. Женщина вернулась домой с работы и застала мужа пьяным. По ее словам, после ссоры она ушла из дома, а супруг прислал ей фото мертвого животного.

«Муж позвонил и сказал: «Я убил твою кошку». Я не поверила. Тогда он прислал фото: расцарапанные руки, кровь в ванной и мертвая Ляля, которую я когда-то спасла с улицы», – отметила она.

Мужчина уверяет, что кошка сама набросилась на него, и ему ничего не оставалось, кроме как пнуть питомца. Сотрудница полиции посоветовала провести судмедэкспертизу.

Жена подчеркнула, что три года назад ее мужа судили за то, что он сбил человека. Суд назначил 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении, часть наказания зачли в счет домашнего ареста.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали, что полиция проводит проверку после расправы над животным.