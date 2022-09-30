«Я притворился мертвым»: выживший при стрельбе в Ижевска школьник рассказал о трагедии

Ученик 9Г класса, выживший при стрельбе в школе в Ижевске, рассказал подробности трагедии, пишет КП.

Инцидент произошел 26 сентября. По последним данным, число жертв трагедии увеличилось до 17 человек. Среди погибших — 11 детей и шестеро взрослых.

Мальчик пояснил, что в момент нападения его класс писал тест по английскому языку в кабинете 403. Внезапно раздался громкий звук. Учительница пошла проверить, что происходит, и тут же была убита нападавшим.

«Мы испугались и в шоке поспешили спрятаться около шкафов, но он нас заметил и пошел следом», – отметил собеседник издания.

По его словам, убийца был молчалив и никак не реагировал на крики и мольбы детей. В итоге подросток спрятался аза шкафом. Вскоре нападавший оказался рядом и открыл огонь

«Меня пуля задела в руку. Прошла по касательной, а я притворялся мертвым. Было страшно открывать глаза», – вспоминает ужасные события школьник.

Некоторые время спустя убийца покончил с собой. Мальчику удалось выжить, и он нашел в себе силы помогать вытаскивать серьезно раненых одноклассников.

После похорон одноклассников подросток вместе с семьей собирается посетить оперативный штаб психологической помощи.