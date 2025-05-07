В эту субботу, 10 мая, в 21:00 на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Музыкальная интуиция» (16+). Звёзды будут проверять, могут ли они отличить настоящих певцов от тех, кто только делает вид, что поёт — всё под весёлым руководством Азамата Мусагалиева.

Как всегда, в шоу встретятся две команды. В одной — поп-исполнитель Ваня Дмитриенко, актриса Надежда Сысоева и блогер Аня Покров, которая примет участие впервые. Их соперниками станут музыкальный дуэт Galibri & Mavik (Евгений Трухин и Александр Фоменков) и комик Варвара Щербакова.

Знаменитостям предстоит определить, кто из десяти участников действительно умеет петь, а кто только умело притворяется. Для этого шоу предлагает четыре раунда: знакомство, силуэты, демозапись и финал. В финальном этапе капитаны команд исполнят свои хиты в дуэте с загадочными участниками — «джокерами».

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Победившая команда получит денежный приз, который пойдёт в благотворительный фонд. За пять лет существования шоу его создатели уже перечислили на благотворительность более 15 миллионов рублей.

В этом выпуске на сцену выйдут участники самых разных профессий: кто-то поёт на улице, кто-то в караоке-клубах, кто-то прямо на работе, а некоторым даже предсказывали карьеру звезды. Но это не значит, что они все действительно умеют петь!

Зрителей также ждёт особый сюрприз. Среди участников появится… музыкальная открытка! За ней спрячется известная российская звезда, чтобы поздравить шоу с пятилетием. «Я думала, это Басков! Ну что за голос! Это было потрясающе! Ещё!» — восторженно воскликнет Надежда Сысоева.

В финале Ваня Дмитриенко исполнит свой хит «Цветаева» с одним из участников, а Galibri & Mavik — песню «Федерико Феллини».

Фото: ТНТ