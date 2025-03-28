«Я дожил до этого дня!» Отар Кушанашвили стал ведущим «Шоу Воли» на ТНТ

В это воскресенье, 30 марта, в 23:00 на ТНТ выйдет новый выпуск «Шоу Воли» (16+). Гостем программы станет легенда российского телевидения, шоумен Отар Кушанашвили. Он расскажет о борьбе с раком, пережитых клинических смертях, а также поделится своим правилом, которое помогает ему не унывать. Кроме того, Кушанашвили выскажет своё мнение о российской медицине, расскажет о переоценке жизненных ценностей и о том, кто из звёзд помог ему в лечении.
Отар Кушанашвили в роли ведущего
У шоумена была мечта — хотя бы раз провести выпуск «Шоу Воли». В это воскресенье она сбудется: Кушанашвили станет ведущим программы, а его гостями будут Павел Воля и Илья Соболев.
Для комиков он подготовил несколько испытаний. В первом раунде Кушанашвили будет задавать вопросы, а за неправильный ответ — бить шокером. Во втором — предложит гостям распределить российских звёзд по разным категориям.
«Мне бы вас унижать! Это моя передача! Я дожил до этого дня!», — будет радоваться Отар.
Тем временем Павел Воля и Илья Соболев будут получать удары током и возмущаться:
«Что происходит? Дурдом какой-то!»
Стас Старовойтов о съёмках «Бати 2»
Вторым гостем выпуска станет комик и актёр Стас Старовойтов. Он расскажет о фильме «Батя 2. Дед», который выходит 3 апреля в российских кинотеатрах. Также поделится неловкими и смешными моментами со съёмок, включая сцену с поцелуем с Надеждой Михалковой.
Кроме того, Павел Воля и Илья Соболев расскажут Стасу истории о своих дедушках и о том, как они учили внуков «быть настоящими мужиками».