«Я дожил до этого дня!» Отар Кушанашвили стал ведущим «Шоу Воли» на ТНТ

В это воскресенье, 30 марта, в 23:00 на ТНТ выйдет новый выпуск «Шоу Воли» (16+). Гостем программы станет легенда российского телевидения, шоумен Отар Кушанашвили. Он расскажет о борьбе с раком, пережитых клинических смертях, а также поделится своим правилом, которое помогает ему не унывать. Кроме того, Кушанашвили выскажет своё мнение о российской медицине, расскажет о переоценке жизненных ценностей и о том, кто из звёзд помог ему в лечении.

Отар Кушанашвили:

«Единственное, чего не хватает людям в битве с этой гнилой, самой вероломной и непредсказуемой болезнью, — это совершенно нахального к ней отношения. Мне сказали, что у меня рак кишечника — и с этой секунды началась новая жизнь! Я отчётливо понимаю: умирать я не буду, чёрт побери! Бороться, бороться, бороться — и победить рак! Я приказываю себе оставшиеся годы жизни быть счастливым человеком и самым улыбающимся придурком. Каждый божий день я наслаждаюсь каждым мгновением».

Отар Кушанашвили в роли ведущего

У шоумена была мечта — хотя бы раз провести выпуск «Шоу Воли». В это воскресенье она сбудется: Кушанашвили станет ведущим программы, а его гостями будут Павел Воля и Илья Соболев.

Отар Кушанашвили. Фото: ТНТ

Для комиков он подготовил несколько испытаний. В первом раунде Кушанашвили будет задавать вопросы, а за неправильный ответ — бить шокером. Во втором — предложит гостям распределить российских звёзд по разным категориям.

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«Мне бы вас унижать! Это моя передача! Я дожил до этого дня!», — будет радоваться Отар.

Тем временем Павел Воля и Илья Соболев будут получать удары током и возмущаться:

«Что происходит? Дурдом какой-то!»

Стас Старовойтов. Фото: ТНТ

Стас Старовойтов о съёмках «Бати 2»

Вторым гостем выпуска станет комик и актёр Стас Старовойтов. Он расскажет о фильме «Батя 2. Дед», который выходит 3 апреля в российских кинотеатрах. Также поделится неловкими и смешными моментами со съёмок, включая сцену с поцелуем с Надеждой Михалковой.

Стас Старовойтов:

«Ещё в первой части фильма у нас с Надей была постельная сцена. Это был ад! Просто ад! Я ничего не мог с собой поделать — перед глазами всё время возникало лицо её отца, Никиты Сергеевича. В общем, постельные сцены и поцелуи — достаточно стрессовое мероприятие».

Кроме того, Павел Воля и Илья Соболев расскажут Стасу истории о своих дедушках и о том, как они учили внуков «быть настоящими мужиками».