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Известная певица рассказала, до чего её довели диеты

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Известная певица рассказала, до чего её довели диеты
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Певица Катя Лель рассказала, как различные диеты повлияли на её здоровье. Её слова приводит Московский комсомолец.

В 2010 году продюсер Максим Фадеев поставил ей задачу похудеть до 46 кг. Когда артистка села на диету, её организм потерял силы, а ноги начали заплетаться. По словам Лель, такое состояние – неарвильное  для физического и психологического состояния.

Тренда на худобу певица, по её словам, не понимает. Сейчас она активно занимается спортом, но подходит к этому сбалансированно. Для неё важнее – жить в гармонии с собой и прислушиваться к собственному телу.

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