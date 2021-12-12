16-летнюю девушку в Санкт-Петербурге облил кислотой из ревности бывший поклонник. Об этом пишет «АиФ Санкт-Петербург».

ЧП случилось на набережной канала Грибоедова вечером 10 декабря. 16-летняя жительница деревни Низино Ленинградской области гуляла там вместе со своим новым 18-летним парнем. В этот момент к ним подбежал мужчина и облил пару кислотой.

Молодой человек получил небольшие повреждения, он вызвал скорую и полицию. Девушке повезло гораздо меньше. У подростка химический ожог лица, волосистой части головы, шеи, туловища, верхних конечностей, ожог роговиц. Медики ввели пациентку в медикаментозный сон.

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Выяснилось, что нападение совершил 24-летний Даниил. Парня задержали на Московском проспекте.

Молодой человек приехал из Твери, официально не работает. По его словам, причиной страшного поступка стала ревность к бывшей возлюбленной.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Суд по просьбе следствия отправил его в СИЗО да 8 января.