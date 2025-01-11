Израиль падёт, Пашинян сбежит, Россия войдёт в «пятиугольник». Предсказания Жириновского, которые могут сбыться в 2025 году

Ещё при жизни известный политик, яркий и харизматичный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал ряд событий, включая вторжение украинских войск в Курскую область и отмену президентских выборов на Украине. Как известно, эти прогнозы сбылись. Но помимо этих известных предсказаний, Жириновский оставил и другие пророчества, касающиеся судеб России, Украины и других стран. До сих пор эти слова покойного политика не получили должного внимания, но потенциально могут воплотиться в жизнь уже в 2025 году. Издание Царьград опубликовало обзор не самых очевидных, но довольно-таки любопытных прогнозов Владимира Жириновского.

На исходе 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с ярким заявлением, которое касалось членства страны в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Он заявил: власти Армении считают себя вне ОДКБ и прошли точку невозврата относительно присутствия в организации. Если верить предсказанию Владимира Жириновского, такие действия не принесут ничего хорошего как Армении, так и самому Пашиняну. В начале 2021 года политик предсказал «большие потрясения» в Закавказье, в частности в Армении. По его мнению, там произойдёт мощный военный переворот, и страна однажды проснётся в условиях нового политического режима.

— Турки посадили Пашиняна в Ереване, чтобы спровоцировать войну в будущем. Но смена неизбежна. А сам сбежит. И будет прятаться где-нибудь в американском посольстве. Может, в той же Турции, — заварял нас Владимир Жириновский.

В прошлом году Израиль впервые за 50 лет объявил о переходе в состояние военных действий. Владимир Жириновский, как специалист по Ближнему Востоку, предсказывал этот конфликт:

— Нужно учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Здесь будут самые страшные события, — говорил он. Реклама

Также Вольфович предсказал, что в противостояние будет втянут Иран. В целом, по его мнению, Израиль зря затеял «крестовый поход» на Палестину, поскольку в войне с мусульманским миром Израилю не удастся устоять как государству. И, возможно, израильский финиш придётся уже на 2025 год.

Ещё одно государство, которое интересовало Владимира Жириновского, — это, безусловно, Сирия. Одиннадцать лет назад лидер ЛДПП предупреждал, что режим Башара Асада в Сирии обречен. Он считал, что эта страна и её руководитель являются препятствием для США, которые стремятся, используя газ из Катара, лишить Россию доступа к европейскому газовому рынку. По мнению Вольфовича, после свержения Асада появится повод для нанесения удара по Ирану.

— Но и это ещё не конец. Дальше пойдёт свержение режимов Саудовской Аравии, монархий — это Оман, Кувейт, Катар, которые не всегда управляемы. И вот этот управляемый хаос на всём Ближнем Востоке — контроль за нефтью и газом. И цель — перейти к какой-то стадии мировой войны, — был уверен Владимир Жириновский.

Жириновский также предсказывал, что 2025 год станет годом объединения Русского мира. Согласно его предсказаниям, это произойдет в границах бывшего СССР. Однако это минимум, а максимум – объединение произойдёт в границах всего славянского мира, но гораздо позже, через 15 лет. При этом вес России в мировой политике будет только расти.

— Вашингтон, Брюссель, Москва, Пекин, Дели – пятиугольник, который обеспечит всему миру стабильность. Индия навяжет Пекину такое нейтральное демократическое развитие, чтобы не было опасностей для войн. Европа перестанет быть антирусской. Смирится с тем, что Украина вернётся в Россию, а Америка смирится с тем, что она больше не на Олимпе. Таким образом, к середине века мы придём к среднему варианту без крупных войн – только локальные конфликты, — был уверен лидер ЛДПР. Реклама

Что касается конфликта на Украине, то, по словам политика, завершит его соглашение. Будет телефонный разговор или встреча президентов России и США, по итогам которой политики сделают всё, чтобы остановить крупные боевые действия.

Однако Жириновский отмечал, что для этого необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, в США должно измениться общественное мнение, и люди должны потребовать у Белого дома прекратить «терзать Украину». Во-вторых, народ Украины должен осознать необходимость остановить насилие, а сам Зеленский должен отменить указ о запрете любых переговоров с Россией. Впрочем, по всей видимости, договариваться придётся не с кровавым клоуном, а с Дональдом Трампом. Но как будут разворачиваться события, мы сможем узнать только в последний 20 января, когда Трамп снова переступит плрог Белого дома.