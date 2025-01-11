Ещё при жизни известный политик, яркий и харизматичный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал ряд событий, включая вторжение украинских войск в Курскую область и отмену президентских выборов на Украине. Как известно, эти прогнозы сбылись. Но помимо этих известных предсказаний, Жириновский оставил и другие пророчества, касающиеся судеб России, Украины и других стран. До сих пор эти слова покойного политика не получили должного внимания, но потенциально могут воплотиться в жизнь уже в 2025 году. Издание Царьград опубликовало обзор не самых очевидных, но довольно-таки любопытных прогнозов Владимира Жириновского.
На исходе 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с ярким заявлением, которое касалось членства страны в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Он заявил: власти Армении считают себя вне ОДКБ и прошли точку невозврата относительно присутствия в организации. Если верить предсказанию Владимира Жириновского, такие действия не принесут ничего хорошего как Армении, так и самому Пашиняну. В начале 2021 года политик предсказал «большие потрясения» в Закавказье, в частности в Армении. По его мнению, там произойдёт мощный военный переворот, и страна однажды проснётся в условиях нового политического режима.
В прошлом году Израиль впервые за 50 лет объявил о переходе в состояние военных действий. Владимир Жириновский, как специалист по Ближнему Востоку, предсказывал этот конфликт:
Также Вольфович предсказал, что в противостояние будет втянут Иран. В целом, по его мнению, Израиль зря затеял «крестовый поход» на Палестину, поскольку в войне с мусульманским миром Израилю не удастся устоять как государству. И, возможно, израильский финиш придётся уже на 2025 год.
Ещё одно государство, которое интересовало Владимира Жириновского, — это, безусловно, Сирия. Одиннадцать лет назад лидер ЛДПП предупреждал, что режим Башара Асада в Сирии обречен. Он считал, что эта страна и её руководитель являются препятствием для США, которые стремятся, используя газ из Катара, лишить Россию доступа к европейскому газовому рынку. По мнению Вольфовича, после свержения Асада появится повод для нанесения удара по Ирану.
Жириновский также предсказывал, что 2025 год станет годом объединения Русского мира. Согласно его предсказаниям, это произойдет в границах бывшего СССР. Однако это минимум, а максимум – объединение произойдёт в границах всего славянского мира, но гораздо позже, через 15 лет. При этом вес России в мировой политике будет только расти.
Что касается конфликта на Украине, то, по словам политика, завершит его соглашение. Будет телефонный разговор или встреча президентов России и США, по итогам которой политики сделают всё, чтобы остановить крупные боевые действия.
Однако Жириновский отмечал, что для этого необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, в США должно измениться общественное мнение, и люди должны потребовать у Белого дома прекратить «терзать Украину». Во-вторых, народ Украины должен осознать необходимость остановить насилие, а сам Зеленский должен отменить указ о запрете любых переговоров с Россией. Впрочем, по всей видимости, договариваться придётся не с кровавым клоуном, а с Дональдом Трампом. Но как будут разворачиваться события, мы сможем узнать только в последний 20 января, когда Трамп снова переступит плрог Белого дома.