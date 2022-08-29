Изнасиловавший несовершеннолетнюю девушку рязанец на 6,5 лет отправится в колонию

Суд признал 51-летнего рязанца в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Установлено, что в 2020 году мужчина представился незнакомой девушке вымышленным именем и под надуманным предлогом заманил к себе домой. Под угрозами убийством и побоями он совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера.

Злоумышленника приговорили к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.