19 C
Рязань
Вторник, 20 июля, 2021
На главнуюНовости РязаниВласть
Новости РязаниВластьОрганы власти

Изменения в бюджет Рязанской области утвердил региональный парламент

7info
Изменения в бюджет Рязанской области утвердил региональный парламент
- Advertisement -

Во вторник, 20 июля, на заседании Рязанской областной Думы депутаты утвердили изменения в бюджет региона. Доходы и расходы увеличили почти на 700 миллионов, которые поступят из федерального бюджета.

На выплаты детям от 3 до 7 лет регион получил почти 451 миллион рублей. На создание дополнительных мест в яслях — 4,5 миллиона, на питание для учеников начальных классов — 2,6 миллиона рублей.

Увеличиваются расходы на создание спортивной инфраструктуры.Также выделены средства на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских клиник в предоставление медико-социальных услуг людям старше 65 лет.

Резервный фонд правительства Рязанской области увеличили на 200 миллионов рублей для профилактики коронавируса. В бюджете также предусмотрели деньги на повышение зарплаты соцработникам и поддержку медиков.

Также депутаты утвердили поправки в бюджет регионального фонда ОМС. Для помощи больным коронавирусом предусмотрено 155,2 миллиона рублей.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,525ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]