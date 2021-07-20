Изменения в бюджет Рязанской области утвердил региональный парламент

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Во вторник, 20 июля, на заседании Рязанской областной Думы депутаты утвердили изменения в бюджет региона. Доходы и расходы увеличили почти на 700 миллионов, которые поступят из федерального бюджета.

На выплаты детям от 3 до 7 лет регион получил почти 451 миллион рублей. На создание дополнительных мест в яслях — 4,5 миллиона, на питание для учеников начальных классов — 2,6 миллиона рублей.

Увеличиваются расходы на создание спортивной инфраструктуры.Также выделены средства на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских клиник в предоставление медико-социальных услуг людям старше 65 лет.

Резервный фонд правительства Рязанской области увеличили на 200 миллионов рублей для профилактики коронавируса. В бюджете также предусмотрели деньги на повышение зарплаты соцработникам и поддержку медиков.

Также депутаты утвердили поправки в бюджет регионального фонда ОМС. Для помощи больным коронавирусом предусмотрено 155,2 миллиона рублей.