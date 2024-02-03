Суббота, 3 февраля, 2024
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Издевательства над учительницей закончились заявлением в полицию

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Издевательства над педагогом из Магнитогорска закончились для детей заявлением в полицию, сообщает телеграм-канал Ural Mash.

По данным источника, нападкам подверглась учительница химии. Школьницы желали педагогу смерти, сожгли фотографию на камеру.

По словам брата учительницы, в телеграм-канал пришло видео от анонимного пользователя. После обращения в отдел вычислили автора перформанса — девятиклассницу 50-й школы вместе с мамой вызвали на допрос.

Девочка рассказала, что жгла фотографию по просьбе подруги.

Другой аноним пришёл в личку к женщине и рассказал, что школьницы создали канал, в котором её оскорбляют и желают смерти.

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