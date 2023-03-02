Изделия рязанских мастеров участвуют в выставке-ярмарке в московском «Экспоцентре»

В начале марта в столичном «Экспоцентре» проходит выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия-2023», на которой представлена и продукция предприятий и индивидуальных предпринимателей из Рязанской области.

Посетители престижной выставки могут увидеть и купить кадомский вениз, скопинскую керамику, михайловское кружево и изделия из натурального шёлка с авторской росписью. Об этом написала ВКонтакте зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Юлия Швакова: «Уникальные рязанские художественные промыслы сегодня сохраняются во многом благодаря местным предпринимателям — настоящим мастерам и энтузиастам своего дела»

Зампред регионального правительства отметила, что предприниматели участвуют в выставке благодаря поддержке центра «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области. Для них это отличная возможность установить деловые контакты, найти новых партнёров и покупателей.