Среда, 7 февраля, 2024
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Из-за снегопада Рязань встала в 10-балльные пробки 

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Изображение от Dragana_Gordic на Freepik
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Вечером в среду, 7 февраля, на дорогах Рязани образовались сильные заторы. Причиной стал циклон «Ольга», накрывший центральную часть России. 

Из-за снегопада пробки образовались на Первомайском проспекте в обе стороны и на Московском шоссе в сторону центра, следует из сервиса «Яндекс. Пробки». 

Заторы наблюдаются на улицах Высоковольтная, Дзержинского, Чапаева, Каширина, Новая, Большой, на Касимовском и Муромском шоссе в сторону Кального. 

Напомним, ранее ГАИ Рязанской области обратилась к водителям из-за ухудшения погоды. 

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