Из-за снегопада Рязань встала в 10-балльные пробки 

Вечером в среду, 7 февраля, на дорогах Рязани образовались сильные заторы. Причиной стал циклон «Ольга», накрывший центральную часть России.

Из-за снегопада пробки образовались на Первомайском проспекте в обе стороны и на Московском шоссе в сторону центра, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

Заторы наблюдаются на улицах Высоковольтная, Дзержинского, Чапаева, Каширина, Новая, Большой, на Касимовском и Муромском шоссе в сторону Кального.

Напомним, ранее ГАИ Рязанской области обратилась к водителям из-за ухудшения погоды.