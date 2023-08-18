Пятница, 18 августа, 2023
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Из-за ремонта теплотрассы в Рязани перекроют улицу Новоселов

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Ограничения продлятся с 23:55 18 августа до 24:00 20 августа.

Рядом с домом №28а закроют две полосы движения в сторону улицы Зубковой, информирует администрация.

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