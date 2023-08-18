На главнуюНовости Рязани 18.08.2023 16:21 Из-за ремонта теплотрассы в Рязани перекроют улицу Новоселов 7info 2 Ограничения продлятся с 23:55 18 августа до 24:00 20 августа. Рядом с домом №28а закроют две полосы движения в сторону улицы Зубковой, информирует администрация. Новости партнёров Читайте также В Рязани прошел круглый стол по мерам поддержки малого и среднего бизнеса Рядом с областной типографией в Рязани произошло ДТП На парковке ТЦ «Лань» легковушка въехала в машину ДПС В Рязани продолжается уход за городскими фонтанами В Рязани эвакуировали Лесопарк В поселке Ермишь скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Липаткин В Кораблинском районе обрушился мост через реку Летогоща В Рязанской области начнут внедрять стандарты клиентоцентричности дороги РязаниЛента новостей РязаньНовости города Рязани Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика В Рязани прошел круглый стол по мерам поддержки малого и среднего бизнеса 17 августа в «Точке кипения» в рамках публичного доклада заместителя председателя правительства Рязанской области Юлии Шваковой прошли «круглые столы» по направлениям работы экономического блока правительства. Утверждены праздничные и выходные дни в 2024 году В частности, на 31 декабря и 10 мая перенесены выходные дни с 6 и 7 января. Они и так являются нерабочими праздничными днями. Рядом с областной типографией в Рязани произошло ДТП Днем 18 августа на перекрестке улиц Новая и Горького произошло ДТП с участием двух машин. На парковке ТЦ «Лань» легковушка въехала в машину ДПС ДТП произошло днем 18 августа на улице Фирсова. В Рязани продолжается уход за городскими фонтанами Мэрия отчиталась о плановых работах по уборке городских фонтанов. Рядом с Рязанской филармонией появились «музыкальные» ворота Новые ворота установили в преддверии нового музыкального сезона. В Пронском районе обнаружили гигантский белый гриб Гриб обнаружила семья Журавлёвых в районе Большого Села. На Касимовском шоссе заметили чёрный дым Собеседник агентства отметил, что что-то горит около БЦ «Сфера». Общество «Знание» присоединится к празднованию Дня Государственного флага России В 29 регионах пройдут мероприятия, посвященные одному из трёх главных символов страны – триколору. Завершились поиски 77-летней Ларисы Евдокимовой в Рязанской области 77-летняя жительница Рязанской области пропала 17 августа. Эксперт рассказал, как пенсионеры могут выиграть от роста ключевой ставки ЦБ По мнению эксперта, в некоторых случаях люди получат возможность «обыграть инфляцию». Алина Загитова рассказала о «криминальных» случаях знакомств с ней на съемках «Шоу Воли» Фигуристка стала гостьей нового выпуска программы и поделилась подробностями личной жизни.