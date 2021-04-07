Из-за расчистки реки Солотча для купания закроют пляжи

В 2021 году начнётся расчистка реки Солотча. На участке проведения работ рязанцам запретят купаться, сообщил министр природопользования Рязанской области Александр Новиков в ходе отчёта 7 апреля.
Работы по очищению реки начнутся уже в этом году, они пройдут в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов».
По его словам, работы по очищению Солотчи необходимы, так как она является основным рекреационным объектом Рязани. На плохое состояние реки ранее обратили внимание рязанцы. Кроме того, рядом с ней располагаются оздоровительные учреждения и детские лагеря.
Для отдыхающих пляжи реки Солотча планируют открыть в 2022 году.