Из-за расчистки реки Солотча для купания закроют пляжи

В 2021 году начнётся расчистка реки Солотча. На участке проведения работ рязанцам запретят купаться, сообщил министр природопользования Рязанской области Александр Новиков в ходе отчёта 7 апреля.

Работы по очищению реки начнутся уже в этом году, они пройдут в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Будут убранные донные отложения, очищена береговая полоса реки, — рассказал Новиков.

По его словам, работы по очищению Солотчи необходимы, так как она является основным рекреационным объектом Рязани. На плохое состояние реки ранее обратили внимание рязанцы. Кроме того, рядом с ней располагаются оздоровительные учреждения и детские лагеря.

Для отдыхающих пляжи реки Солотча планируют открыть в 2022 году.