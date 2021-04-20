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Вторник, 20 апреля, 2021
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Из-за несанкционированной акции полицейские обратились к родителям рязанских школьников

Елена Лобанова
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И.о. начальника отдела организации деятельности участковых полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД по Рязанской области Василий Грищенко обратился к родителям школьников. Он напомнил об ответственности за участие в несанкционированной акции.

Майор полиции напомнил, что во время посещения таких мероприятий дети могут попасть в неприятную ситуацию. За нарушение установленных норм им будет грозить ответственность.

В полиции напомнили и о запрете на организацию несанкционированных митингов.

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