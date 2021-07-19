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Понедельник, 19 июля, 2021
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Из-за капремонта теплосетей на улице Новой в Рязани изменили маршруты некоторых автобусов

Елена Лобанова
Из-за капремонта теплосетей на улице Новой в Рязани изменили маршруты некоторых автобусов
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С 19 июля в Рязани изменили схему движения некоторых автобусов. Все из-за капремонта теплосетей на улице Новой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Из-за работ полностью закроют движение по улице Новой от пересечения с улицей Горького до перекрестка с улицей Урицкого. 

Так, с 19 июля до 24:00 9 августа транспорт будет следовать по следующей схеме: 

  • Автобусы №№ 4, 6, 17, 20 проследуют по Касимовскому шоссе, улицам Грибоедова, Есенина (в прямом и обратном направлении);
  • Автобусы №№ 32М3, 33М2, 77М2, 96М2, 98М2 проследуют по улицам Новой, Лермонтова, Электрозаводской, Циолковского (в прямом и обратном направлении);
  • Автобусы №№ 47М2, 53М2 проследуют от площади Театральной по улицам Циолковского, Электрозаводской, Лермонтова.
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