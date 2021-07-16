Из-за капитального ремонта теплосетей в центре Рязани изменят движение автобусов

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С 10:00 17 июля до 24:00 9 августа в центре Рязани изменят движение автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Все из-за капитального ремонта теплосетей на участке Новой улицы. Из-за этого движение закроют от пересечения с улицей Урицкого до пересечения с улицей Циолковского.

Движение автобусов изменят следующим образом:

Автобусы №№4, 6, 17, 20 проследуют по Касимовскому шоссе, улицам Грибоедова, Есенина (в прямом и обратном направлении);

Автобусы №№32М3, 33М2, 77М2, 96М2, 98М2 проследуют по улицам Новой, Лермонтова, Электрозаводской, Циолковского (в прямом и обратном направлении);

Автобусы №№47М2, 53М2 проследуют по улицам Циолковского, Электрозаводской, Лермонтова и далее по своим маршрутам.