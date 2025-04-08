Из самого сердца России: в Абу-Даби представлен потенциал Рязанской области

Рязанская делегация продолжает работу в рамках 14-го ежегодного инвестиционного конгресса AIM Congress 2025 в Абу-Даби. Во второй день форума состоялась Российская инвестиционная сессия, организованная Торгово-промышленной палатой РФ. С докладом об инвестиционном и экспортном потенциале Рязанского региона выступил губернатор Павел Малков. Он подробно рассказал гостям мероприятия о перспективах для иностранных инвесторов в промышленности, АПК, строительстве и высоких технологиях, развитии беспилотных летательных систем, туристических возможностях, которые предоставляет Рязанская область.

Своим опытом взаимодействия бизнеса и власти на сессии поделилась президент ТПП Рязанской области Людмила Козлова. Как отметила заместитель председателя регионального правительства Юлия Швакова, за последнее время в работе организации прошли структурные изменения. Число членов ТПП превысило 1100 предпринимателей, а ее деловое присутствие в регионе упрочилось.

«Сегодня ТПП — наш стратегический партнер, активно участвующий в формировании деловой повестки и реализации межрегиональных бизнес-миссий», ― отметила Юлия Швакова на своей странице в социальной сети.

Благодаря содействию рязанской ТПП в конгрессе в Абу-Даби приняли участие представители рязанского бизнеса, которые представили участникам инвестиционной сессии свои проекты и возможности для зарубежных инвесторов. В их числе ― компания «Экорост» из Спасского района, которая давно и активно расширяет географию поставок, в том числе благодаря поддержке Рязанского центра экспорта Агентства развития бизнеса.