Из Рязанского перинатального центра торжественно выписали 46-тысячного малыша

В Перинатальном центре Рязани состоялась торжественная выписка 46-тысячного малыша. Им стал мальчик по имени Виталий — долгожданный второй ребенок в дружной семье мамы Натальи. Об этом сообщает официальная страница медучреждения ВКонтакте.

Вчера Виталий вместе с мамой стал главным героем торжественного события. На выписке присутствовали не только многочисленные родственники и сотрудники Перинатального центра, но и министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

Министр поздравил всех с наступающими новогодними праздниками и вручил памятные подарки, добавив теплоты и радости к этому важному дню.