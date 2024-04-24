Из Рязани выдворили за пределы России пятерых иностранцев

Рязанская полиция сообщила о выдворении за пределы РФ пяти иностранных граждан, которые проживали в регионе с нарушением правил въезда или пребывания.

Сотрудники полиции установили, что эти мужчины и женщина находились на территории Рязанской области нелегально. Суд вынес решение об их принудительном выдворении из страны.

До момента выдворения иностранцы содержались в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) УМВД. В сопровождении судебных приставов они были доставлены в аэропорт «Домодедово», откуда за свой счет вылетели в страны своего гражданства.

Выдворение нарушителей миграционного законодательства — это обычная практика в Рязани. В 2023 году из ЦВСИГ УМВД были выдворены 131 и депортированы 186 иностранных граждан.

Согласно российскому законодательству, этим лицам запрещен въезд в страну на срок до 10 лет.