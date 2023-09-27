Из колонии в Тверской области сбежал заключённый

Заключённый сбежал из колонии-поселения в посёлке Костюшино Андреапольского округа Тверской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Отсутствие Долгова Александра Евгеньевича сотрудники колонии-поселения ЛИУ-8 УФСИН России по Тверской области заметили при проверке 25 сентября.

Долгову 25 лет, мужчина родился в городе Нелидово. На вид 25-30 лет, рост 188 см, худощавого телосложения, глаза темные, волосы темные, сверху над левой бровью имеется шрам.

В этой колонии-поселении сидят люди, совершившие преступление по неосторожности, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности, а также люди, совершившие преступления средней тяжести впервые.

По закону, осуждённые могут свободно передвигаться по территории от подъёма до отбоя, в случае необходимости по работе могут выходить за территорию с разрешения администрации.

— Осужденный Долгов воспользовался правом свободного перемещения и самовольно покинул территорию участка колонии-поселения, — сообщает пресс-служба УФСИН.

Долгов получил судимость за кражу, в колонии должен был провести 60 дней.

Людей, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8 (4822) 777-489, сот. 8-919-050-61-87; 8 (4822) 777-335; 8 (48267) 3-17-46.