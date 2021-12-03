Из колонии строгого режима в Самарской области сбежал рецидивист

В Самарской области из колонии строгого режима ИК-6 сбежал осужденный Гайфутдинов Радик Тальгатович, сообщает портал 63.RU.

По данным СМИ, 42-летний мужчина совершил побег из-под конвоя, когда был за территорией тюрьмы. К поискам заключённого подключены силовики и полиция. Ситуация оценивается как контролируемая.

По факту случившегося следователи Самарской области начали проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (Халатность).

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По информации Telegram-канала Shot, Гайфутдинов в общей сложности отсидел более 15 лет: за нанесение телесных повреждений, кражу, дезертирство. В этот раз его осудили по ч.1 ст.226 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов)