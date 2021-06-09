- Advertisement -

Июнь – первый месяц лета. Время спелых ягод, цветения и сбора полезного разнотравья.

Одним из самых популярных растений средней полосы России по праву считается липа. А липовый цвет издревле применялся для лечения инфекций, а также, благодаря невероятному аромату, добавлялся в чаи и отвары.

Июнь – время сбора липового цвета. О том, какие правила надо применять, чтобы сбор сохранил максимальные дозы полезных веществ, мы расскажем в этой статье.

Начнём с того, что перечислим витамины и минералы, составляющие природную основу цветков липы.

Итак, в состав соцветий входят — витамин С — общепризнанный иммуномодулятор; флавоноиды, благотворно влияющие на стенки сосудов; эфирные масла, отвечающие за неповторимый липовый аромат; полисахариды — дающие жизненную энергию организму человека, а также дубильные вещества, которые блокируют воспалительные процессы и борются с вирусами, что особенно актуально в период пандемии коронавируса.

Самым благоприятным временем для сбора липового цвета в средней полосе считается период с 11 по 26 июня.

Необходимо выбрать солнечный день, чтобы цветки оставались сухими. В этой связи не рекомендуется производить сбор с утра, так как роса сделает соцветья влажными.

Липа цветёт не более двух недель. Поэтому очень важно производить заготовки в период максимального цветения, именно в это время концентрация витаминов и полезных свойств достигает максимума.

А любителям банных процедур, которые используют в парной липовые веники стоит поторопиться. Осталось совсем немного времени для их заготовки. Наиболее полезными для кожи свойствами листва липы достигает в первой декаде июня.