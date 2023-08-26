Иван Бахилов проконтролировал ход благоустройства в Касимове

26 августа в рамках VI Международного Форума древних городов в фойе Рязанской филармонии прошла презентация проекта «На том и стоим», которая стала частью программы «Дивные гости».
По задумке организаторов мероприятие должно было пройти на открытом воздухе, в Верхнем городском саду в формате концерта. Но погода внесла свои коррективы. Несмотря...
26 августа, в рамках Дня города, в Рязани прошёл II гастрономический фестиваль «Рязанское гостеприимство».
Шеф-повара рязанских ресторанов «Старый город», «Буфетъ», «Боровница», «Сова», «Есть», «Старый мельник», «Грфин», «Reazieone Di Mallard» продемонстрировали гостям что такое, на самом деле, русский завтрак.
В меню были представлены 5 видов холодных закусок, 2 вида горячих...