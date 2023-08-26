Иван Бахилов проконтролировал ход благоустройства в Касимове

— Реконструкция улицы Советской близится у завершению, что не может не радовать, — написал глава администрации. — Плохо, что также нельзя сказать о ремонте дороги в мкр. Сиверка, невооружённым глазом видно, что есть проблемы. Неоднократно разговаривали с подрядчиком, но результата нет, время бесед прошло — нужно действовать.

Впереди 1 сентября десятки школьников из мкр. Сиверка пойдут в школы города. После сильных дождей размыло дорожку, которая пользуется спросом у жителей микрорайона. К нам неоднократно обращались с вопросом о ее восстановлении, в том числе и родители школьников. Сегодня проводили работы по ее восстановлению.