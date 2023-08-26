Суббота, 26 августа, 2023
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Иван Бахилов проконтролировал ход благоустройства в Касимове

7info

В субботу, 26 августа, глава администрации Касимова Иван Бахилов проконтролировал реализацию муниципальных контрактов в сфере строительства и благоустройства. Об этом мэр города сообщил ВКонтакте.

По словам Бахилова, реализация программы поддержки местных инициатив идёт полным ходом — пока погода даёт возможность работать в полную силу.

— Реконструкция улицы Советской близится у завершению, что не может не радовать, — написал глава администрации. — Плохо, что также нельзя сказать о ремонте дороги в мкр. Сиверка, невооружённым глазом видно, что есть проблемы. Неоднократно разговаривали с подрядчиком, но результата нет, время бесед прошло — нужно действовать.
Впереди 1 сентября десятки школьников из мкр. Сиверка пойдут в школы города. После сильных дождей размыло дорожку, которая пользуется спросом у жителей микрорайона. К нам неоднократно обращались с вопросом о ее восстановлении, в том числе и родители школьников. Сегодня проводили работы по ее восстановлению.

Иван Бахилов проконтролировал ход благоустройства в Касимове
Иван Бахилов проконтролировал ход благоустройства в Касимове
Иван Бахилов проконтролировал ход благоустройства в Касимове

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