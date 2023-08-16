Итоги XXI фестиваля воздухоплавания «Небо России» подвели в Рязани

В Рязани завершился XXI спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2023», в рамках которого проходили 17-й Кубок России и 14-й Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту.

Впервые фестиваль состоялся в 1990 году, его организовал рязанец Лев Борисович Маврин вместе с Героем России, полярным исследователем Михаилом Малаховым.

В том же году Маврин основал Федерацию воздухоплавания. За это время фестиваль «Небо России» стал одной из визитных карточек Рязанской области, заслужил право называть Рязань столицей Российского воздухоплавания и привлекает любителей воздухоплавательного спорта со всей страны и из-за рубежа.

В 2023 году Фестиваль проводится Федерацией воздухоплавательного спорта Рязанской области совместно с АО «Корпорация развития Рязанской области» при поддержке регионального Правительства.

В спортивной программе фестиваля приняли участие 21 воздухоплаватель из Москвы и Московской области, Псковской области, Санкт-Петербурга, Калуги, Тулы, Великих Лук, Архангельска, Кунгура, Великого Новгорода и Рязани. Их мастерство оценивали судьи высшей категории.

Общее число аэростатов, поднимающихся в рязанское небо в рамках фестиваля, достигало 27.

Спортивные полеты начались вечером 8 августа после генерального брифинга в центре соревнований в спортивном комплексе «Атрон».

После переклички спортивный директор мероприятия Александр Маврин представил оргкомитет и спортивную дирекцию «Неба России-2023», среди которых старший судья-измеритель Борис Смирнов, старший судья по подсчету очков Илона Гизатуллина, заместитель спортивного директора Евгения Жохова, шаропилотные наблюдатели, измерители. Офицером по безопасности в этом году назначили Владимира Ермакова.

Обращаясь к присутствующим, Александр Маврин напомнил, что в регионе действует особый режим полетов и обозначил, что основные направления спортивных полетов и в этом году будут проходить по юго-востоку Рязанской области.

В спортивной части программы в связи с погодными условиями было совершено 5 полётов, выполнено 19 заданий.

Среди назначенных спортивной дирекцией заданий – сброс маркера на указанную цель, «посещение» и сброс маркеров на несколько целей, точное достижение цели, которая может находиться не только на поверхности, но и в пространстве на заданной высоте и координатах, гонка на время и многие другие. Спортивная дирекция составляла задания и выбирала маршруты полетов так, чтобы пилоты могли показать все свое мастерство, освоить новые районы полетов и насладится красотой рязанских просторов.

Результаты полетов размещены на сайте flymonitor.ru

Параллельно со спортивной на фестивале развернулась культурная программа.

С 10 августа на протяжении трех дней на площадке фестиваля в Спасском районе состоялись зрелищные театрализованные и концертные программы, мастер-классы для взрослых и детей.

Территория проведения фестиваля (живописные луга площадью 55 га) была разделена на несколько функциональных зон: взлетная и фестивальная площадки, парковочная, пляжная и интерактивные зоны. Для гостей фестиваля организовали трансфер из Рязани (от парковки на Театральной площади) до фестивальной площадки.

На специально оборудованной сцене прошло театральное представление «Небесный человек», рассказывающее о рязанском подъячем Ефиме Крякутном, по легенде совершившем свой полет на воздушном шаре почти на полвека раньше братьев Монгольфье.

Бесплатные привязные подъемы для детей от 110 до 152 сантиметров состоялись только в первый день фестиваля. В остальные дни сильный ветер сделал это мероприятие небезопасным. Для безопасного проведения привязных подъемов и свечения аэростатов необходимы идеальные погодные условия (скорость ветра до 2 м/с). Аэростат можно сравнить с яхтой с 28-метровым парусом, который очень сложно удержать на привязи.

К сожалению погода не позволила представить зрителям великолепное вечернее свечение, но пилоты два дня подряд развлекали гостей фестиваля фееричным файер-шоу горелками аэростатов.

В культурной программе были выступления лучших творческих коллективов региона, в том числе Спасского духового оркестра, солиста Юрия Леонтьева. Основными событиями культурной программы фестиваля стали музыкальные битвы DJ и кавер-групп Рязани. Хедлайнером выступила группа PIZZA (ПИЦЦА).

В этом году впервые за долгие годы участники фестиваля приняли участие в Рязанских воздушных играх. Правила к этим играм в 2008 году разработали основатель фестиваля «Небо России» Лев Борисович Маврин вместе с Жанной Лосевой, которая ярко и сочно комментировала со сцены для зрителей все, что происходило на поле воздушных баталий, рассказывала про пилотов, про правила игр, обращала внимание зрителей на самые острые моменты.

Например, в конкурсе «Рязанская красавица» пилоты должны снизиться до минимальной высоты, подлететь к зачетному району и получить из рук прекрасной девушки стопки с бодрящим напитком. А конкурс «Денежный флаг» заключался в захвате в полете призового флага, который крепится на удилище и был сильно подвижен.

Игры стали ярким развлечением для пилотов, которые с восторгом приняли правила и яростно стремились исполнить все задания. А для зрителей такие почти наземные полеты тепловых аэростатов были настоящим подарком. В сеть полетели тысячи блестящих фотографий и восторженных комментариев.

В пятницу, 11 августа, площадку фестиваля посетил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Глава региона осмотрел выставку истории отечественного воздухоплавания, сделал яркие фото с участниками фестиваля, ознакомился с процессом проведения полётов, а также пообщался со спортсменами.

На встрече с Губернатором договорились, что каждый год будем наращивать масштабы этого мероприятия и по количеству команд воздухоплавателей, по числу тепловых аэростатов.

«Огромные яркие воздушные шары над живописными просторами Спасского района никого не оставляют равнодушным. Это сложно передать и обязательно нужно увидеть своими глазами», — отметил Павел Викторович.

После общения со зрителями губернатор добавил, что для создания максимально комфортных условий площадку будут развивать, чтобы фестиваль «Небо России» стал главным событием года в воздухоплавании страны.

В субботу несмотря на неустойчивую погоду и то и дело накрапывающий дождь, на фестивальную площадку приехало огромное количество рязанцев и гостей региона. А уж для жителей Спасского района Фестиваль стал настоящим подарком и возможностью увидеть тепловые аэростаты, практически не отъезжая от собственного дома.

Снова погодные условия не позволили организовать привязные подъемы и вечернее свечение. Поэтому команда фестиваля решила провести церемонию награждения победителей Рязанских воздушных игр. Директор Игр — Жанна Лосева совместно с Александром Мавриным вручили пилотам специальные грамоты, сладкие призы и уникальные памятные подарки.

Из-за капризов погоды игровых состязаний за три дня провели мало. Но по решению организаторов лучшими в играх с получением титулов и званий признаны практически все их участники. Яркий пример духа Рязанских воздушных игр, когда пилоты и судьи на месте корректируют задания — игра команды новгородца Александра Федорова. Он смог поцеловать всех трёх красавиц, весьма интересным способом, не нарушая правила состязаний.

Самый главный приз — волшебный короб достался Владимиру Ермакову. Приз будет использоваться на благо Рязанской федерации воздухоплавательного спорта.

По подсчетам организаторов фестивальную площадку «Неба России» за три дня посетили более 19 тысяч человек.

Спортивные соревнования завершились пятым утренним полетом и подведением итогов в Центре соревнований.

Там же прошла церемония награждения победителей. По итогам всех спортивных полетов победителем 17 Кубка России стал рязанец Владимир Ермаков (аэростат Рязань-спорт) с общим результатом – 15162 балла.

Второе место занял пилот из Тулы Дмитрий Жохов (аэростат АэроНаТЦ-Оса) – 14632 балла и третье место — москвич Артем Денисенко (аэростат Голиаф), который набрал 13869 баллов.

Кроме победы в Кубке России по воздухоплавательному спорту, Владимир Ермаков поднялся на верхнюю строчку кубка Рязанской области, а также выполнил норматив на звание Мастера спорта России по воздухоплавательному спорту.

Получив из рук спортивного директора Александра Маврина заслуженный в честном поединке кубок внук Льва Борисовича Маврина сказал: «Обычно после большой победы приходит большая ответственность, а в моем случае – большая ответственность привела к большой победе»…..