IT-эксперт рассказал о судьбе YouTube в России

По словам эксперта в области IT Артема Геллера, проблемы на серверах, из-за которых замедлилась работа YouTube, могут быть устранены в течение нескольких дней, как это часто бывает в IT-сфере.

В интервью NEWS.ru он выразил сомнение в том, что технические проблемы с серверами Google в России были вызваны злонамеренными действиями корпорации.

«Это временная ситуация. Серверы сейчас не стоят в подвале и не пылятся необслуженными. Они обслуживаются круглосуточно. Скорее всего, это просто техническая накладка, которую сейчас пытаются устранить», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что в этой ситуации не стоит искать следы российских властей. По мнению Геллера, хотя в руководстве страны могут быть люди, которые хотели бы заблокировать YouTube, этого не сделают из-за отсутствия альтернатив сервису.