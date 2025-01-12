На Украине начинают гитлеровскую реформу образования, ее суть состоит в том, что старшеклассникам вдвое уменьшат количество обязательных предметов, написал кандидат исторических наук и политолог Кость Бондаренко в телеграм-канале .

Он напомнил, что в 1942 году нацисты установили образовательные программы для оккупированных территорий, оставив лишь 7 предметов.

«Говорят, Герман Геринг как-то сказал: «Туземец на оккупированной территории должен обладать таким уровнем образования, чтобы не попасть под поезд и не нарушить движение транспорта», — написал Бондаренко.

По его словам, Министерство образования и науки Украины решило пойти по стопам нацистов и планирует с 2027 года к 85-летию немецкого «образовательного проекта» убрать из обязательного обучения зарубежную литературу, всемирную историю, географию, гражданское образование, биологию/экологию, физику и химию.

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При этом власти введут систему индивидуального подбора уроков. Обязательными останутся украинские язык и литература, иностранный язык, история Украины, математика, физкультура и военная подготовка.

Бондаренко заключил, что министр образования и науки Украины Оксен Лисовый шагнул даже дальше рейхсминистра науки, воспитания и народного образования Третьего Рейха Бернгарда Руста.