Для предотвращения старческого слабоумия рекомендуется пожилым людям чаще заниматься кроссвордами и сократить время, проводимое перед телевизором. Эти и другие простые методы профилактики деменции были названы изданием The Sun. Журналисты ссылаются на результаты последних исследований.

Ученые выделяют основные факторы риска развития деменции: возраст, курение, употребление алкоголя, низкая физическая активность и отсутствие социальной жизни. Для снижения вероятности проблем с психическим здоровьем рекомендуется внести изменения в образ жизни. Специалисты советуют в пожилом возрасте уменьшить время, проведенное перед телевизором, увеличить общение с другими людьми, регулярно решать кроссворды, записывая ответы неведущей рукой.

Нейробиолог Рахул Джандиал объясняет, что такие меры способствуют формированию новых нейронных связей, необходимых для сохранения когнитивных функций мозга. Также отмечается, что для профилактики деменции важно контролировать вес и придерживаться средиземноморской диеты, богатой фруктами, овощами, цельными зерновыми и морепродуктами. Кроме того, рекомендуется употреблять больше кофе, так как этот напиток может помочь предотвратить скопление белков, вызывающих нарушения в работе мозга.