Исследование: женщины в России оказались несчастнее мужчин

Аналитики психологической платформы самопомощи iCognito выяснили, что российские женщины в отношениях несчастнее мужчин. Психологи проанализировали свыше 50 миллионов сообщений пользователей.

Как следует из отчёта об исследовании, больше половины жителей страны недовольны отношениями с партнёром, – пишет Лента.ру.

42% женщин сообщили, что счастливы в отношениях. Среди мужчин довольных оказалось 48%. 86% опрошенных, которые довольны отношениями, состоят в них менее трёх лет.

А вот партнёры со стажем рассказали о конфликтах с оскорблениями, скандалами и издевательствами, а также на чрезмерную вспыльчивость и неуважение партнёра.

Другие пожаловались на отчуждение, сильное одиночество и грусть, а также угасание взаимного интереса друг к другу.