Исполнение бюджета региона за 2020 год обсудили на публичных слушаниях в областной Думе

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В публичных слушаниях, которые прошли в четверг, 17 июня, приняли участие депутаты областной Думы, представители правительства региона, министерств и ведомств, муниципальных образований, общественных организаций и объединений, прокуратуры, контрольно-счетной палаты, налоговой службы, органов юстиции. Открывая мероприятие, заместитель председателя регионального парламента Александр Шевырев отметил, что на результаты экономической деятельности и социальную сферу в 2020 году значительно повлияла эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса.

Это, в свою очередь, отразилось на параметрах областного бюджета. В течение года вносились изменения в налоговое и бюджетное законодательство, шла работа над сбалансированностью главного финансового документа региона. Нам пришлось работать в условиях падения доходов и роста расходов, связанных с пандемией. Благодаря оперативности, гибкому подходу, а также помощи федерального центра удалось решить поставленные задачи, – сказал Александр Шевырев.

О макроэкономических показателях исполнения областного бюджета рассказала заместитель председателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина. Она подчеркнула, что благодаря своевременным мерам, принятым на федеральном и региональном уровнях, удалось избежать негативного сценария развития экономической ситуации.

Правительством Рязанской области проводилась очень взвешенная политика в плане введения ограничительных мероприятий, особенно в отношении системообразующих предприятий, обороно-промышленного комплекса, – подчеркнула Светлана Горячкина. – С 11 апреля 2020 года все предприятия реального сектора экономики могли работать при строгом соблюдении предписаний Роспотребнадзора. Поэтапно снимались ограничения в сфере торговли и общественного питания.

Она также добавила, что в целях поддержки субъектов МСП и предприятий пострадавших отраслей по поручению губернатора Рязанской области, при тесном взаимодействии с депутатами и предпринимателями были разработаны и приняты три пакета антикризисных мер. Это позволило сохранить деловую активность бизнеса и обеспечить положительную динамику по основным макроэкономическим показателям. По итогам 2020 года индекс промышленного производства составил 106,3% к уровню 2019 года (по РФ – 97,4%). По данному показателю в 2020 году Рязанская область находилась на 4 месте среди регионов Центрального федерального округа и на 10 месте в Российской Федерации.

С основным докладом выступила министр финансов Рязанской области Марина Наумова. Она сообщила, что основные задачи, в числе которых обеспечение сбалансированности бюджета, были выполнены. Доходы исполнены в сумме 66,4 млрд. рублей, расходы составили 67,4 млрд. млрд. рублей. Дефицит по итогам года составил чуть менее 1,0 млрд. рублей. Глава регионального минфина также сообщила, что в течение года региону были увеличены дотации на сумму 2,4 млрд. рублей, субсидии – на 1,8 млрд. рублей, иные межбюджетные трансферты – на 2 млрд. рублей. Всего финансовая помощь за отчетный период поступила в размере 24,6 млрд. рублей.

Глава регионального минфина обратила внимание на то, что Рязанская область участвует в 11 национальных проектах, расходы на их реализацию в 2020 году составили 12,5 млрд. рублей Отраслевыми министерствами региона реализовывались 50 региональных проектов, которые являются составными частями федеральных проектов, обеспечивающих достижение национальных целей развития.

Несмотря на все сложности, в 2020 году в необходимом объеме профинансированы все принятые регионом бюджетные обязательства, в том числе и в рамках безусловного приоритета – выполнение целей национальных проектов, – сообщила Марина Наумова. – Распределение бюджетных средств по мероприятиям программ с установленными целевыми показателями, вне всякого сомнения, способствует повышению эффективности использования бюджетных средств.

В ходе заседания участники слушаний смогли задать интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. В частности, они спрашивали о ремонте объектов социальной сферы в районах области, о расходах на повышение надежности и качества теплоснабжения в областном центре, о выполнении обязательств бюджета в части выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией и другие.

По итогам публичных слушаний депутатам областной Думы было рекомендовано продолжить работу над проектом закона «Об исполнении областного бюджета за 2020 год»