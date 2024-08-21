Исчез вышедший на свободу серийный убийца по кличке «Домодедовский упырь»

Телеграм-канал SHOT сообщил об исчезновении серийного убийцы Ивана Продана по кличке «Домодедовский упырь».

Как рассказал источник, в ближайшее время его могут объявить в федеральный розыск.

«В какой части страны сейчас находится упырь, неизвестно», – говорится в публикации.

По данным SHOT, 56-летний мужчина, который гипнотизировал и убивал жертв, вышел на свободу еще 20 апреля. Убийца отсидел полный срок — 25 лет.

Однако он не встал на учет в отделе МВД по месту проживания. Кроме того, маньяк не получил СНИЛС и ИНН в МФЦ.

На его счету пять доказанных убийств, 17 изнасилований и грабежей.