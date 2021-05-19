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Среда, 19 мая, 2021
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Ипотечное кредитование в Рязанской области показывает рост

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Изображение Дина Орлова с сайта Pixabay
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За I квартал 2021 года жители Рязанской области взяли в банках 3232 ипотечных жилищных кредита (ИЖК) на сумму 7,1 млрд рублей. Объём кредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти на 28%.

Средний размер ипотечного жилищного кредита в регионе за год увеличился на 250 тысяч рублей и составил 2,3 млн рублей. ИЖК по-прежнему являются драйвером роста розничного кредитования на фоне действия государственной программы льготной ипотеки и низких ставок. Средняя процентная ставка по таким договорам в Рязанской области в марте 2021 года была чуть ниже 7,1% (против 8,8% годом ранее).

Покупатели жилья в строящихся домах переводят средства не напрямую застройщику, а на счет эскроу, где они находятся до того, как собственник получит ключи, — напоминает начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин. — Сегодня в Рязанской области 782 человека разместили на счетах эскроу около 1,4 млрд рублей.

Всего по состоянию на 1 апреля 2021 года рязанцы должны банкам по ипотечным кредитам 67,6 млрд рублей. Доля просроченной задолженности остается низкой – около 99,5% жителей региона своевременно выплачивают долг.

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