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Суббота, 10 апреля, 2021
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ИО руководителя департамента промышленности Орловской области рассказал, почему в Европе живут лучше, чем в России

Елена Лобанова
Изображение Thomas Breher с сайта Pixabay

В эфире программы «Готов ответить» на «Первом областном» и.о. руководителя департамента промышленности Максим Петров рассказал, почему в Европе живут лучше, чем в России. Его слова приводят «Орловские новости». 

Так, чиновник рассказал, что в РФ средняя производительность труда $26 в час. А в Восточной Европе этот показатель вдвое больше. По мнению чиновника, это связано с тем, что в нашей стране длительное время не вкладывали в модернизацию. 

— Впрочем, вкладывать также было нечего. В 1990-е годы предприятия выживали как могли. Можно сказать, чудом. Руководитель одного из орловских предприятий рассказал мне, что они тогда лес валили, лишь бы выжить, — поделился Петров. 

По словам чиновника, подниматься всегда тяжело. Есть большая разница между постепенным развитием и резким поднятием со дна. Именно в последней ситуации в настоящее время находится большинство наших предприятий. 

— Время на обновление фондов, переучивание на новые специальности и выпуск нового ассортимента было упущено, — отметил Максим Петров.

После чиновник напомнил, что в настоящее время для предприятий разработали множество мер поддержки.

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