ИО руководителя департамента промышленности Орловской области рассказал, почему в Европе живут лучше, чем в России

В эфире программы «Готов ответить» на «Первом областном» и.о. руководителя департамента промышленности Максим Петров рассказал, почему в Европе живут лучше, чем в России. Его слова приводят «Орловские новости».

Так, чиновник рассказал, что в РФ средняя производительность труда $26 в час. А в Восточной Европе этот показатель вдвое больше. По мнению чиновника, это связано с тем, что в нашей стране длительное время не вкладывали в модернизацию.

— Впрочем, вкладывать также было нечего. В 1990-е годы предприятия выживали как могли. Можно сказать, чудом. Руководитель одного из орловских предприятий рассказал мне, что они тогда лес валили, лишь бы выжить, — поделился Петров.

По словам чиновника, подниматься всегда тяжело. Есть большая разница между постепенным развитием и резким поднятием со дна. Именно в последней ситуации в настоящее время находится большинство наших предприятий.

— Время на обновление фондов, переучивание на новые специальности и выпуск нового ассортимента было упущено, — отметил Максим Петров.

После чиновник напомнил, что в настоящее время для предприятий разработали множество мер поддержки.