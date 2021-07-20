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Вторник, 20 июля, 2021
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Инвестиционная недвижимость Гренады

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Инвестиционная недвижимость Гренады
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Покупка недвижимости на Гренаде – выгодное вложение средств сразу по нескольким причинам. Во-первых, это разумная диверсификация активов. Во-вторых, реальная возможность получить дополнительную прибыль при продаже собственности. В-третьих, приобретая недвижимость из рекомендованного правительством перечня, инвестор становится владельцем не только дома, но и второго паспорта. 

Программа бизнес-миграции Гренады успешно работает более 7 лет. Ее условия, опубликованные в материалах агентства «Иммигрант Инвест», предполагают приобретение объекта недвижимого имущества и прохождение строгой проверки биографии. Инвестиции возвратные, процедура оформления полностью дистанционная. 

Купить недвижимость Гренады: что предлагают состоятельным мигрантам?

Карибские программы бизнес-миграции направлены на привлечение иностранного капитала и развитие отдельных секторов экономики. Именно поэтому местные чиновники зачастую предлагают финансово независимым лицам купить туристическую и курортную недвижимость.

В программе принимает участие ограниченное количество девелоперских проектов. Все они работают в законодательном поле и тщательно проверены государственной комиссией. Приведем несколько примеров, чтобы вы лучше поняли, что собой представляет недвижимость Гренады:

  • Комфортабельная квартира (студио) в новом жилом комплексе премиум-класса. Дом находится в 50 метрах от побережья, на территории комплекса есть бассейн и сад. Стоимость – 160 000 $.
  • Доля в отельном комплексе на берегу моря с возможностью бесплатного пребывания в течение недели раз в год. Объект находится на стадии возведения. Цена – 220 000 $.
  • Двухэтажный дом в ста метрах от океана. Построен в 1999 году, требует ремонта. Стоимость – 149 000 $.

Хорошо развит в Гренаде и рынок элитной недвижимости. Стоимость вилл на побережье зависит от площади постройки, комфортабельности, наличия мебели и собственного бассейна. Состоятельный иностранец может приобрести участок с небольшим островом на восточном побережье страны. 

Инвестиционная недвижимость Гренады

Преимущества статуса гражданина Гренады

Гражданство Гренады за инвестиции – это инструмент получения безвиза и значительных финансовых преференций. На оформление документа уходит от 4 до 6 месяцев, что значительно меньше, чем при оформлении европейского экономического гражданства. С паспортом этого карибского государства можно свободно въезжать на территорию 144 стран мира. Граждане Гренады получают туристическую и бизнес-визу в Соединенные Штаты Америки по упрощенной схеме. 

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