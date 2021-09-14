Интересные подарки для воспитателей и учителей

Прошло 2 недели с начала нового учебного года. Родители ещё не успели восстановиться от покупок дошкольных и школьных товаров, а календарь подсказывает нам, что через 2 недели — 27 сентября, профессиональный праздник отмечают воспитатели, а через неделю, 5 октября учителя.

Сделать приятный комплимент педагогам без существенного ущерба для бюджета не так уж сложно.

Мы подготовили для вас несколько лайфхаков, которые, на наш взгляд, сделают подарок действительно запоминающимся.

Вкусные подарки

Традиционные конфетные наборы в качестве подарка уходят в прошлое. Сегодня для учителей и воспитателей можно подобрать индивидуальный пряничный букет или моно-пряник, с собственным дизайном.

В Рязани самые красивые, на любой вкус и кошелёк в нашем рейтинге от 7 «info» у @pryaniki_i_pryanosti

Классному руководителю можно заказать наивкуснейший торт. Выбор их сегодня огромен. Его можно приобрести в любом магазине, в многочисленных кондитерских, работающих по всему городу, а также презентовать индивидуальный торт.

Кстати, можно организовать классное чаепитие с презентацией торта. А что может быть лучше душевной беседы с педагогом за чашечкой чая да ещё с таким десертом!

Интересные подарки

Второе место в рейтинге от «7 info» занимают подарки, выполненные в технике нанесения принта на любой предмет.

Фотография класса или индивидуальное послание может украсить футболку, подушку, плед, чехол для телефона, часы и много ещё чего.

«Шкатулку идей» ищите в рязанском Копернике. Нам больше всего нравится вариант с пазлами.

Функциональные подарки

Кладезь идей для полезных подарков всё в том же Копернике.

Ручки и ежедневники, планеры для работы, календари, выполненные по индивидуальному дизайну.

Педагогам можно подарить онлайн — подписку на образовательные сервисы. На наш взгляд это интеллектуальное вложение и в собственных детей.

Прослушав курс лекций, например в лектории «Прямая речь», учителя, безусловно, захотят поделиться полученными знаниями с учениками.

Подарочные сертификаты

Если перечисленные идеи вас не вдохновили, то «палочкой-выручалочкой» в выборе подарков были и остаются подарочные сертификаты.

На наш взгляд не стоит ограничиваться парфюмерными магазинами и лавками с чаем и кофе. Сертификат может быть оформлен в книжный бутик или в фитнес-клуб, например.

Возможно, вы оформите подарочную карту на какое-то совместное развлечение, в котором примут участие дети и родители. Тогда совместный тим-билдинг станет мероприятием, которое запомнят все участники.

Главное в этом процессе – искренность и желание сказать спасибо не по принуждению, а от души!