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Интерьерный шедевр бюро — цилиндр представлен в Рязанском художественном музее

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В  Рязанском художественном музее, помимо живописных полотен представлены предметы декоративно-прикладного искусства, а также интерьерные мебельные шедевры.

Об одном из них – бюро-цилиндре  19 века,  в передаче «День шедевра» расскажет старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

 — Сегодня поговорим о старинной мебели. В экспозиции  представлен бюро-цилиндр – предмет, который является ровесником дворца Гаврилы Васильевича Рюмина, в котором живёт  Рязанский художественный музей.

Интересна конструкция бюро. Крышка цилиндрической формы поднимается и уходит назад. Перед пользователем открывается площадка, которую использовали как письменный стол.

 В структуре множество ящичков для хранения канцелярских принадлежностей. Мебель выполнена в стиле жакоб, для которого характерна строгость, чёткость и завершённость линий, тёплое красное дерево и декоративные вставки из латуни и меди.

 Стиль жакоб проявлялся в разных видах мебели. Стулья, диваны, шкафы, столы изготавливали придворные мастерские под руководством автора.

 Особое внимание привлекают вещи, в которых используются стальные пластины, выполненные в технике Эгломизе́ —  межстеклянном золочении.

В нашем бюро тоже имеются две вставки, выполненные в данной технике.  На них изображены античные образы – муза танцев Терпсихора и богиня охоты Диана.

В нашем музее мебельный шедевр появился в 1938 году и стал украшением экспозиции декоративно-прикладного искусства.

Сегодня такие вещи большая редкость, предметы, которые дожили до наших дней — памятники искусства, которые пользуются большим спросом у коллекционеров во всем мире.

Интерьерный шедевр бюро - цилиндр представлен в Рязанском художественном музее
Интерьерный шедевр бюро - цилиндр представлен в Рязанском художественном музее
Интерьерный шедевр бюро - цилиндр представлен в Рязанском художественном музее
Интерьерный шедевр бюро - цилиндр представлен в Рязанском художественном музее
Интерьерный шедевр бюро - цилиндр представлен в Рязанском художественном музее
Интерьерный шедевр бюро - цилиндр представлен в Рязанском художественном музее
Интерьерный шедевр бюро - цилиндр представлен в Рязанском художественном музее
Интерьерный шедевр бюро - цилиндр представлен в Рязанском художественном музее
Интерьерный шедевр бюро - цилиндр представлен в Рязанском художественном музее
Интерьерный шедевр бюро - цилиндр представлен в Рязанском художественном музее

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