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Пятница, 24 сентября, 2021
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Инспекция по охране ОКН подала в суд на строителей дома в центре Рязани

7info
Инспекция по охране ОКН подала в суд на строителей дома в центре Рязани

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Инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области подала в суд исковое заявление на застройщика, ведущего работы на улице Щедрина, 16 в Рязани. Об этом сообщает сайт ведомства.

По мнению инспекции, строительство жилого дома в этом месте ведётся с нарушением закона. Строители не получили согласование на возведение здания в границах объекта археологического наследия «Культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский (современный город Рязань)». Кроме того, дом строится выше разрешённого в этом месте.

Застройщикам направлены требования немедленно прекратить работу, заявление на рассмотрении в суде.

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