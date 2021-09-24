Инспекция по охране ОКН подала в суд на строителей дома в центре Рязани

Инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области подала в суд исковое заявление на застройщика, ведущего работы на улице Щедрина, 16 в Рязани. Об этом сообщает сайт ведомства.

По мнению инспекции, строительство жилого дома в этом месте ведётся с нарушением закона. Строители не получили согласование на возведение здания в границах объекта археологического наследия «Культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский (современный город Рязань)». Кроме того, дом строится выше разрешённого в этом месте.

Застройщикам направлены требования немедленно прекратить работу, заявление на рассмотрении в суде.