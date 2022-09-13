Иностранец из Средней Азии и его сожительница распространяли в Рязани наркотики

Рязанские полицейские задержали иностранца и его невесту по подозрению в сбыте наркотиков на территории Рязани. Подробности рассказали в УМВД по Рязанской области.

В преступную схему распространения героина и метадона были вовлечены 23-летний уроженец Среднеазиатского региона и его 20-летняя сожительница.

Их преступную деятельность пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники УНК УМВД вместе с коллегами из ОМВД по Московскому району Рязани остановили на улице Октябрьской ГАЗель, за рулём которой находился иностранец. При досмотре у мужчины изъяли 10 свёртков с героином массой 17 граммов. В кабине машины нашли 14 закладок с метадоном — всего 4 грамма.

Выяснилось, что злоумышленник находился в России незаконно. Проживал он в селе Захарово в квартире 20-летней местной жительницы. Подозреваемый занимался грузоперевозками, а также «подрабатывал» закладчиком в нелегальном интернет-магазине по сбыту наркотиков.

Выезжая ежедневно в областной центр, мужчина одновременно с работой осуществлял закладки с запрещёнными веществами.

Как объяснил задержанный, он собирался вместе с сожительницей переехать к себе на родину и там жениться, так что всеми способами пытался заработать как можно больше денег.

Невеста злоумышленника активно участвовала в «бизнесе» – через мессенджеры связывалась с оператором и наркопотребителями. Её также задержали.

Следственная часть СУ УМВД по Рязанской области возбудила уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц.

Иностранец по ходатайству следователя арестован. Идёт расследование.