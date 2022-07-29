Инициативу рязанского бизнес-омбудсмена Пронина рассмотрят на федеральном уровне

Предложение уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаила Пронина рассмотрят на заседании Госсовета. Об этом сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Пронин выступил с предложением снизить минимальный порог платежей по упрощенной системе налогоообложения. Ставку налога по упрощенной системе налогообложения уполномоченный предлагает опустить с 1% до 0,5%.

Ранее с данным предложением к Михаилу Пронину обратились представители потребительской корпорации.

– Система потребительской кооперации сегодня объединяет 488 магазинов, в сельской местности работают 326 магазинов, 136 из которых прекратили свою деятельность. Налоговые платежи даже с учётом региональных мер поддержки являются для них непосильным бременем, – говорится в сообщении.

Инициатива рязанского бизнес-омбудсмена будет рассмотрена профильной комиссией Госсовета.