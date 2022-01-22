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Суббота, 22 января, 2022
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Инфекционист назвал почти стопроцентные симптомы «омикрона»

Александр Ильин

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал о симптомах, которые почти со стопроцентной вероятностью указывают на заболевание омикроном-штаммом коронавируса, сообщает ТАСС

По словам врача, появление у человека насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти на 100% говорит об «омикроне».

При этом Тимаков пояснил, что течение болезни у пациентов может отличаться: у одних проявляются только отдельные симптомы, у других — сразу весь комплекс.

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По состоянию на 22 января «омикрон» в процентном соотношении пока уступает «дельте», однако число регион, где выявлен новый штамм, растёт с каждым днём. 

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