Индийский пророк рассказал, чего ждать в 2025 году

Индийский пророк Пунит Нахата в программе «Прямой эфир» поделился своим прогнозом на 2025 год, сообщает Rambler.Новости. По его словам, наступающий год принесет позитивные изменения, однако до марта миру придется столкнуться с серьезными конфликтами.

— Мы находимся на пороге нового мирового порядка. Технологии займут доминирующую роль, начнется формирование новой системы, — отметил Нахата. — В будущем мир станет более цельным, а ближе к 2040-м многие страны будут жить как единая нация.

Пророк подчеркнул, что весной 2025 года мир начнет выходить из кризиса. В Европе стабильность наступит после апреля, а тяжелые конфликты завершатся в мае.

Фото с сайта Pixabay, автор Fotorech

Что касается России, Нахата предсказал, что следующие 60 лет станут для страны «лучшими».

— Россия продолжит свое существование в прежнем виде, — сказал он. — В 2025 году начнется экономический рост, улучшатся внешние отношения и торговля. К 2026 году страна найдет свой путь, уровень благосостояния населения вырастет, банковская система станет сильнее, а главное, наступит мир. Реклама

Пророк также предсказал смягчение санкций против России в следующем году, отметив, что с февраля по апрель возможны трудности, которые необходимо пережить.

По словам Нахаты, заложенные в 2025 году изменения станут основой для значительных преобразований в мире в ближайшие десятилетия.