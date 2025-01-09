Индийский пророк рассказал, чего ждать в 2025 году

Индийский пророк Пунит Нахата в программе «Прямой эфир» поделился своим прогнозом на 2025 год, сообщает Rambler.Новости. По его словам, наступающий год принесет позитивные изменения, однако до марта миру придется столкнуться с серьезными конфликтами.
Пророк подчеркнул, что весной 2025 года мир начнет выходить из кризиса. В Европе стабильность наступит после апреля, а тяжелые конфликты завершатся в мае.
Что касается России, Нахата предсказал, что следующие 60 лет станут для страны «лучшими».
Пророк также предсказал смягчение санкций против России в следующем году, отметив, что с февраля по апрель возможны трудности, которые необходимо пережить.
По словам Нахаты, заложенные в 2025 году изменения станут основой для значительных преобразований в мире в ближайшие десятилетия.