Индийский астролог предсказал дату глобального геополитического конфликта

Астролог и пророк из Индии Абигья Ананд, ранее предсказавший пандемию коронавируса, назвал дату начала нового геополитического конфликта.

По его словам, сейчас человечество находится под влиянием двух серьёзных астроявлений – Кала-Сарпа йоги и сближения Марса с Сатурном. По его мнению, именно они во многом повлияли на обострение конфликтов во многих регионах. Однако Ананд считает, что эти конфликты не перерастут в глобальные противостояния.

Наибольшие опасения у пророка вызывает конец этого десятилетия. В период с 2029 по 2032 Юпитер будет находиться в оппозиции к Сатурну. Такое положение небесных тел может привести к глобальному геополитическому конфликту. Задействованы в нём будут многие страны, а его последствия изменят политические границы стран.